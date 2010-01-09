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9 Ocak 2010 - 09:28

Karzai:

Batılıların iyiliğine ihtiyacım yok

Batılıların iyiliğine ihtiyacım yok

Tahran, 09 Ocak 2010 - Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, "Batılıların iyilik yapmasına ihtiyaç duymadığını" söyledi.

MHA - Karzai, Londra'da yapılacak Afganistan'la ilgili uluslararası toplantıya 3 hafta kala, El Cezire televizyonuna verdiği demeçte, "Uluslararası toplumun iyilik yapmasına ihtiyacım yok. Batılılar terörle mücadele için oradalar. Afganistan'ın güvenliği ve istikrarı için onlarla çalışıyoruz" dedi.

 

"Afganistan'a ve hükümetine saygı duyulması gerektiğini" belirten Karzai, "Batılılar bizim bir halk, ülke olduğumuzu, bir tarihe, gurura, haysiyete sahip olduğumuzu anlamalılar" diye konuştu.

 

Karzai, "Yoksulluğumuz, bizimle alay etmek ve aşağılamak için bir neden olmamalı. NATO ülkelerinin terörle mücadelenin her sarıklı, sakallı, geleneksel kıyafetlinin peşine düşmek olmadığını anlamasını isterim" dedi.

 

Afganistan Devlet Başkanı, Londra'da 28 Ocakta yapılacak konferanstan beklentilerine ilişkin soru üzerine, uluslararası güçlerden gece evlerde arama yapmayı sona erdirmesini istedi.
News Code 1013514

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