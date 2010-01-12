MHA - İsrail'in, BM'in 100'ün üzerinde kararını uygulamadığını hatırlatan Erdoğan "Aslında bu durum, BM'in reforme edilmesisi sürecini gündeme getiriyor. Çünkü bu kararlar alınıp da uygulanmıyorsa o zaman bu kararların da kıymeti harbiyesi yok. Burada ciddi bir sıkıntı var. Ve İsrail'in buradaki tavrına biz Türkiye olarak sessiz kalamayız. Ve bunu BM Güvenlik Konseyi'nde gündeme getiriyorlar. Biz de ikili görüşmelerimizde gündeme getiriyoruz. İsrail yönetimine baskının yapılması gerektiğini, çünkü gerek kara sularının gerekse hava ihlali, kabul edilebilir değildir. Bu adımlar, uluslararası barışı tehdit etmektedir. Bunları kabul etmek mümkün değil. Bundan sonra da BM'de, uluslararası görüşmelerde bunun uyarısını yapmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili uyarıyı, bakanlar düzeyinde yapılacak ziyarette de ilgili bakan arkadaşımız, gelecek bakana (Ehud Barak) yapacaktır. Bundan hiçkimsenin şüphesi olmasın" dedi.



İran'ı Uyaranlar İsrail'i Neden Uyarmıyor?



"Bizim üzerinde hassasla durduğumuz mesele, bölgenin barışı. Bölge barışını, ne tehdit ederse etsin biz onun karşısındayız. Barışı tesis etmek istiyorsanız, barış yanlılarıyla bir olmalısınız ki barış güç bulsun. Aksi takdirde barışı tesis edemezsiniz" diyen Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti: "İran'la ilgili sorunda nükleer silah gündeme getiriliyor. Biz, bölgede nükleer silah isyemiyoruz. Bunu, İranlı kardeşlerimize de söyledik. Ama diğer tarafta İsrail'de nükleer silah var. İran'ı, nükleer silahtan ötürü uyaranlar aynı uyarıyı, İsrail'e yapmıyorlar. Burada bir sıkıntı var. Özellikle 5 tane daimi ülkenin de bu konuda adil davranması, aynı uyarıyı İsrail'e yapması lazım. İsrail de nükleer silah olduğunu kabullendi. Nitekim, kitle imha silahını, fosfor bombalarını Gazze'de kullandılar. Kimse, fosfor bombalarının kitle imha silahı olmadığını imha edemez. Bunu orada yaşadık gördük. Dolayısıyla biz, herkese adil olmamız gerektiğini söylüyoruz. Aksi takdirde bu bölgedeki sıkıntı sadece bu bölgeyi vurmaz. Bütün dünyadaki diğer bölgelere de sirayet eder. Nitekim Ortadoğu'daki huzursuzluk, dünyanın huzursuzluğudur. Ortadoğu'nun barışı da dünyanın barışı olacaktır. Biz 7 yıldır bunun için çalışıyoruz. İsrail ile Suriye arasında da bunu yaptık. Ve çok ciddi mesafeler almıştık ki maalesed, Gazze olayıyla burası kesildi. Kaybeden kim oldu. İnsanlık oldu.



Esad, Bizden Memnun



Şimdi bize diyorlar ki bunu tekrardan başlatamaz mısınız? Ya da İsrail'den şöyle bir ses çıkıyor. Biz, Erdoğan'ın taraf olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz Sarkozy'i isteriz. Ama öbür taraftan, Sayın Beşşar Esad da diyor ki: Biz, Türkiye'den memnunuz. Olacaksa, biz Türkiye'yle devam ederiz.



Dün, Gazze'yi Neden Bombaladınız?



Önemli olan şey şu: İsrail yönetimi barıştan yana mı değil mi? Herşeyden önce bu önemli. Bakın, Gazze dün yine bombalandı. Ne oldu da Gazze bombalandı? Ne var? Bana diyorlar ki: Konuşuyorsun. E Nasıl konuşmayacaksın! Niye bombaladınız Gazze'yi? Şimdi de mi füze atıyorlar diyeceksiniz? Biz de tespitimizi yapıyoruz. Şuanda füze atışı şu bu diye de bir şey yok! Niye yapıyorsunuz bunu?



İsrail'in Uygulamalarını Tasvib Etmemiz Mümkün Değil!



Bölgenin, ben gücüyüm diyor. Niye? Çünkü orantısız imkanları var. Gücü var. Ve bu gücünü kullanıyor. E BM'in de zaten kararlarına uymuyor. Dolayısıyla ben istediğimi yaparım, istediğim adımı atarım diyor. Böye bir tablo var ortada. Böyle bir tabloyu tasvib etmemiz asla mümkün değil. Biz, adil davranmaya mecburuz. Barıştan yana hareket etmeye mecburuz. Kim barışın yanındaysa onların yanında mağdurun yanında olmaya mecburuz. Ve siyasetimizi de bu anlayış üzerine sürdüreceğiz. Devam ettireceğiz" dedi.



Ağzımızdan Söz Bir Kere Çıkar



Erdoğan, Davos'a gidip gitmeyeceği yönündeki bir soruya şöyle yanıt verdi: Bizim ağzımızdan söz bir kere çıkar. Ben dedim ki: Ben, buraya gelmeyeceğim.Bitmiştir bu iş. Bi daha tabi oraya gitmem" şeklinde yanıt verdi.



Lübnan'a Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız



Erdoğan, Lübnan'ın içinde bulunduğu sıkıntıların aşılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.



Erdoğan "Hariri'nin Suriye'ye yapmış olduğu ziyaretten biz çok çok memnun olduk" dedi, Hariri'nin Suriye ziyaretinin bölgedeki bir çok sorunun çözümüne önemli katkı sağlayacağını ifade etti.



Vizeler Kalktı



"Lübnan gerçekten de çok sıkıntılı bir dönemi geride bıraktı. Yaklaşık 5 aylık bir sürede kurulan hükümetten sonra barış ve huzur dolu bir geleceğin adımlarını atmaya başladılar" diyen Erdoğan Türkiye ile Lübnan arasında vizelerin kaldırıldığı anlaşmanın imzalandığını söyledi. Böylece Türkiye vatandaşları Suriye ve Ürdün'ün ardından Lübnan'a da vizesiz giriş çıkış yapabilecek.



Erdoğan, sağlık, tarım, askeri işbirliği, ulaştırma ve eğitim alanlarında da Lübnan'la anlaşmaların imzalandığını belirtti.



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