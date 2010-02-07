İran yeni bir öneri getirmedi

MHA – Fransa haber ajansının bildirdiğine gore, Amano, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Yeni bir öneri yoktu. Görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Diyaloğun devam ettiğini, bu diyaloğu hızlandırmak gerektiğini kaydeden UAEK Başkanı Amano, Bakan Mutteki ile bugün çeşitli konularla ilgili bir görüşme yaptıklarını, bu görüşmenin İran'daki faaliyetler ve Tahran araştırma reaktörü konularını da içerdiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki de, UAEK Başkanı Sayın Amano ile bugün çok iyi bir görüşme yaptık. Birçok konuyu görüştük ve masadaki öneri ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk demişti.

Mutteki, Amano'ya İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşlerini anlatmaya çalıştığını söylemişti.