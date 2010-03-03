‘İslam ve İslam İnkılabı’nın Doğru Anlaşılması Gerekir !’

MHA - Ayetullah Hamenei, kültürel faaliyetlerin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda, bunun bireylerin duygu ve düşüncelerinde etkili olacağını belirterek, böylelikle kimi diplomatik ya da ekonomik boşlukların da doldurulabileceğini ifade etti.

İslam İnkılabı Rehberi, sömürücü ülkelerin zalimane ve yanlış hedeflerine ulaşabilmek için kültürel nüfuz ve ilişkilerden yararlandığını hatırlatarak, bu ülkelerin, kültürel hareketle insanlık dışı hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını, buna karşılık hak ve halis ilahi düşünceden yükselmiş olan İslam nizamında kültürel metodlar ve araçlardan layıkıyla yararlanılması gerektiğini belirtti.

Ayetullah Hamenei, hakiki inzivanın, kültürel inziva olduğunu kaydederek, doğru bir biçimde kültürel faaliyetlerin sürdürülmesi durumunda hiç bir faktörün ülkeyi inzivaya sürükleyemeyeceğinin altını çizdi.

Ayetullah Hamenei, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış ülkelerdeki kültürel temsilcilerinin uluslararası kültürel cephenin en ön safında yer aldıklarını ve bu yüzden ağır sorumluluklar yüklendiklerini vurguladı.

İslam İnkılabı Rehberi, emperyalist cephenin, İslam nizamının çehresini çarpıtarak yansıtmak peşinde olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: ‘Onlar, İslam Cumhuriyeti'nin çehresini karalayarak, dünya halkları ve bu nizama sempati besleyenleri kötümserliğe sürüklemek istiyorlar. Böylelikle İslam İnkılabı'nın manevi ve ruhi etkilerini azaltmak peşindeler. Bu yüzden, kültürel temsilcilerin en önemli görevi, İslam İnkılabı'nı doğru olarak yansıtmaktır.'

Ayetullah Hamenei, İslam nizamının doğru olarak yansıtılabilmesi için İslam'ın tutarlı bir biçimde anlaşılması gerektiğini öğütleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Emperyalistler, ya kaba softa bir İslam'ı ya da niteliksiz liberal bir İslam'ı dünyaya empoze etmek arzusundalar. Oysa gerçek İslam; insan, Allah, gelecek dünya ve beşeriyetin maddi ve manevi ihtiyaçları hakkında yüce, net ve derin kavramlara sahiptir.'

İran'ın kültürel temsilcilerinin bir başka görevinin de ülkedeki göz kamaştırıcı bilimsel ilerlemeler ile ülkenin sanat ve edebiyatının dış dünyaya tanıtılması olduğunu belirten İslam İnkılabı Rehberi ayrıca, İran'daki demokrasi ve halka dayalı yönetim ile halkın sistemdeki rolünün bu temsilcilerce aktarılması gerektiğini ifade etti.