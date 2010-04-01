İran ve Cezayir arasında düzenlenecek Oratak Yüksek Komisyonu Oturumu sevindirici

Mehr haber ajansının Cezayir’den bildirdiğine göre, İran İslam Cumhuriyeti ve Cezayir Cumhurbaşkanları’nın anlaşmasıyla iki ülke arasında yakın gelecekte oluşturulacak Ortak Yüksek Komisyon’a bu görüşmede temas eden Muuteki, İran-Cezayir Ortak Yüksek Komisyonu Oturum’un düzenlenmesi sevindirici olduğunu söyledi.

Mutteki, İran ve Cezayir’in yüsek ekonomik ve ticaret potansiyellerine işaret ederek, yatırım ve diğer çeşitli alanlar üzerinde yapılan anlaşmalrın bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Mutteki, “Afrikada’daki kaç yönlü ekonomik işbirliği yanında ikili ekonomik işbirliğin gelişmesi ilişkilerin pekiştirilmesinde önemli etkisi olacaktır”dedi.

İki bölgedeki İran ve Cezayir’in gücüne temas eden Mutteki, Kuzey Afrika’da barış ve istikrarın yerleşmesi için Cezair’in önemli rolü önemli olduğunun altını çizdi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişileri Bakanı bu görüşmede, Filistin, Irak ve Afganistan’a yönelik İran yaklaşımını anlattı.

Cezayir Batı Mağrip ve Afrika İşlerinden Sorumlu Bakanı Abdulkadir Mesahil ise bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesindeki iki Cumhurbaşkanı’nın azmini anlatarak, Ortak Yüksek Komisyonu oluşturulmasının önemli siyasi bir karar olduğunu söyledi.

Abdulkadir Mesahil, ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilşkilerini tüm sahalarda geliştirmeye azimli olduğunu ifade etti.

Konuşmasında Irak meselesine işaret eden Mesahil, “Irak’ın ulusal birliği yabancı güçler olmaksızın temin edilmeli”şeklinde konuştu.

Mesahil, Filistin meselesine de işaret ederek, Filistin’ın özgürlüğe kavuşmasında Cezayir bir olgu oluşturabileceğini kaydetti.