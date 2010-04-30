İran ve Türkiye dünyadaki yapıcı görevlerde yan yanadır

MHA - Ahmedinejad “bölge güvenliğini korumak ve yeni uluslar arası düzeni olumlu etkilemek için ortak bir çabaya girmek iki ülkenin önemli görevidir” dedi.

İki ülke devleti ve milletinin refah, güvenlik ve ilerlemede yan yana yer aldıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı “Tahran ve Ankara, tarihi bir maziye ve ortak menfaatlere sahipler ve uluslar arası meselelerde çok yakın görüşe sahipler” dedi.

İki ülkenin ikili ilişkilerini geliştirmek için birçok kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Ahmedinejad “bu konuda çok iyi anlaşmalar imzalandı. Tüm bu anlaşmalar uygulanmalı. Tahran, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek için her hangi bir sınırlama görmüyor” dedi.

Türkiye Büyükelçisi Emin Yardım de görüşmede güven mektubunu takdim ettikten sonra “İran ve Türkiye birçok ortak değerlere sahip. Ankara tüm alanlarda İran ile ilişkilerini geliştirmek istiyor” dedi.