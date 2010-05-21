Erdoğan, Putin’le yakıt takas anlaşmasını konuştu

MHA - Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede İran'ın nükleer programı çerçevesinde yapılan çalışmalar ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun başından itibaren diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini savunduğunu belirterek, ''Tüm muhataplarımıza da bu yolu telkin ettik. Tahran'da Türkiye, Brezilya ve İran arasında sonuçlandırılan Ortak Bildiri, diyalog ve diplomasinin zaferidir. Bu, kararlılıkla yürütülen zor bir sürecin sonucudur'' ifadesini kullandı.

Putin'e anlaşma detayları hakkında bilgi veren Erdoğan, ''Kaydedilen bu gelişme, karşılıklı güven ortamının geliştirilmesi bakımından önemli bir adımdır. Bu adımın İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun bütünüyle çözümü için bir basamak teşkil ettiğini düşünmekteyim. Bölgemiz ve tüm uluslararası toplum için bu fırsattan istifade edilmesi büyük önem taşımaktadır'' dedi.

Rusya Federasyonu Başbakanı Putin ise görüşmede İran'ın nükleer programı konusunda Türkiye ve Brezilya'nın yürüttüğü çalışma ve gayretleri büyük takdirle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye'nin bir süredir devam ettirdiği çalışmaların diplomasiye çok önemli katkı sağladığını belirten Putin, BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik bir karar alınması için görüşmelerin devam ettiğini, ancak Türkiye'nin çabalarının ilave imkanlar yarattığını, bu hususu dikkate alacaklarını ifade etti