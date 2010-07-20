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20 Temmuz 2010 - 08:38

Ahmedinejad:

ABD ve NATO teröristleri destekliyor

ABD ve NATO teröristleri destekliyor

Tahran, 20 Temmuz 2010 - İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD ve NATO’nun Afganistan ve Pakistan’daki güçlerinin teröristleri desteklediğini söyledi.

MHA - Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Bakanlar Kurulunda yaptığı açıklamada ABD ve NATO’nun teröristlere lojestik teçhizat ve maddi yardım desteğinde bulunduğunu belirterek, ‘Eğer Obama bundan haberdar değildir biz ona ,Afganistan ve Pakistan’daki ABD güçlerinin terör guruplarını desteklediğini söylüyoruz’’ dedi.

Zahidan’daki terör olayının kör bir olay olduğunu ve her hangi bir değer taşımadığını vurgulayan Ahmedinejad, ‘’ bu hadise o kadar çirkindi ki terör guruplarını siyasi hamileri bile onu mahkum etti’’ diye konuştu.

Pakistan devletinin teröristler ile ilgili hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Ahmedinejad, ‘’ Biz Pakistan milleti ile dostane ilişkilere sahibiz fakat Pakistan devleti terör olayları konusunda hesap vermeli’’ dedi.

News Code 1119767

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