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17 Eylül 2010 - 11:39

Sultaniye:

UAEK, Güvenlik Konseyin şubesi değil

UAEK, Güvenlik Konseyin şubesi değil

Tahran, 17 Eylül 2010 – İran’ın UAEK nezdindeki daimi temsilcisi Ali Asger Sultaniye, Kurum’un Güvenlik Konseyin bir şubesi olmadığını söyledi.

Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, Viyana’da düzenlenen UAEK Genel Kurulunda konuşma yapan Sultaniye, Bağlantısızlar Hareketi’ne üye ülkelerin İran’ın nükleer çalışmalarına verdiği desteği hatırlatarak, Uluslararası Atom Enerjisi Kurum’un Güvenlik Konseyin bir şubesi olmadığını söylemekle, İran’ın, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un UAEK’da nüfuzunu kullanmasına izin vermeyeceğinin altını çizdi. 

Ali Asger Sultaniye, meşru olmayan Güvenlik Konseyin kararlarına atıfta bulunarak UAEK’nın İran’dan istekleri NPT’yi aştığını ve kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Söz düellosuna dönüşen tartışmada Amano da Tahran yönetiminin ajansın iki denetçisini reddetmesi, denetim işini aksattığını ileri sürdü.

Sultaniye ise Amano’nun bu iddiasına verdiği cevapta iki denetçinin reddedilmesi ajansta her şeyi alt üst ettiği iddiasının inanılır gibi olmadığını vurguladı.

News Code 1152749

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