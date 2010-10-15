Lübnan’da Ahmedinejad’a madalya verildi

MHA - Beyrut’ta Ahmedinejad onuruna düzenlenen törende Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın konuşmasından sonra bu madalya, Lübnan’ın 33 partisi tarafından Cumhurbaşkanına verildi.
Tahran, 15 Ekim 2010 - Lübnan’ın 33partisi tarafından emperyalizme karşı çabalar madalyası, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’a verildi.
MHA - Beyrut’ta Ahmedinejad onuruna düzenlenen törende Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın konuşmasından sonra bu madalya, Lübnan’ın 33 partisi tarafından Cumhurbaşkanına verildi.
yorumunuz