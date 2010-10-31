Yaptırımlar Kağıt Parçası

Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, öneki gece İRİB 1 devlet televizyonunda katıldığı söyleşide BM Güvenlik Konseyn yaptırım kararları üzerinde değerlendirme yapan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Mahmud Ahmedinejad, bir tek kağıt parçası olan yaptırım kararların İran milletinin yaşamı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyldi.

Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, İran ekonomisi içe bağımlı oladuğundan İran milletine yönelik yaptırımları en gülünç kararlar olarak niteledi.

5+1'in İran ile müzakere talebine de işaret eden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, "Önerilen paket çerçevesinde ve ayrıca adalet ve saygı esasına göre müzakere edeceğiz. Bizim sorularımıza yanıt verselerdi eğer durum bambaşka olacaktı. Ama yanıt vermediler. Şimdi yanıt vermediklerine göre başka türlü müzakere edeceğiz"şeklinde konuştu.