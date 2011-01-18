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18 Ocak 2011 - 09:00

Davutoğlu:

Türkiye-İran ilişkileri bölgenin istikraraı bakımından çok önemli

Türkiye-İran ilişkileri bölgenin istikraraı bakımından çok önemli

Tahran, 18 Ocak 2011 - Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye-İran ilişkilerinin, bugün bölgenin istikrarı bakımından en önemli ilişkilerin başında geldiğini söyledi.

MHA - Davutoğlu, Dışişleri Konutu'nun kapısında ''geceyarısı diplomasisi'' diye gülerek karşıladığı İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Ekber Salihi'yi geç bir saatte de olsa evinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Salihi ile son olarak İstanbul'da görüştüklerini hatırlatan Davutoğlu, bunun heyetlerle birlikte yapacakları ilk geniş kapsamlı toplantı olacağını kaydetti.

Davutoğlu, 20 Ocakta, ''P5 artı 1'' ülkeleri ile İran arasında nükleer müzakerelerin yapılacağını belirterek, müzakereler konusunda Türkiye'nin geçmişte İran ile çok yakın temas halinde olduğunu söyledi.

Tahran deklarasyonunu birlikte hazırladıklarını ve Salihi ile de bu süreçte birlikte olduklarını ifade eden Davutoğlu, Salihi'nin bu konuda ''son derece sağlam bir tecrübeye sahip olduğunu'' belirtti.

Davutoğlu, ''Her halukarda, Türkiye-İran ilişkileri, tarihi arka planı dışında bugün bölge istikrarı bakımından en önemli ilişkilerin başında gelmektedir'' dedi.

News Code 1234604

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