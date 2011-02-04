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4 Şubat 2011 - 09:52

Tuğgenral Purdestan:

İran İslam CUmhuriyeti silahlı güçleri, her türlü tehdide karşı hazırlıklı

İran İslam CUmhuriyeti silahlı güçleri, her türlü tehdide karşı hazırlıklı

Tahran, 04 Şubat 2011 - İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı, İran silahlı kuvvetlerinin, düşmanların olası her türlü tehditlerine karşı güçlü bir şekilde karşılık vereceğini belirtti.

MHA - İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetler Komutanı Ahmed Rıza Purdestan, İran'ın güneyinde, Fars eyaletinin merkezi Şiraz'da gazetecilere yaptığı açıklamasında, İran silahlı kuvvetlerinin, İslam nizamını bütün gücüyle savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Düşmanın stratejisinin değiştiğini belirten Tuğgeneral Purdestan, düşmanların kendi cephelerinde yürüttükleri tehditlerden istedikleri sonuçları alamadığını ve asimetrik psikolojik savaşa yöneldiklerini ifade etti.

Tuğgeneral Ahmed Rıza Purdestan açıklamasında, İran silahlı kuvvetleri stratejisinin, bütün tehditlere karşı kendini hazırlamak olduğunu, çünkü 11 Eylül 2001'den sonra tehditlerin de değiştiğini belirtti.

News Code 1245179

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