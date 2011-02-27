UAEK Başkanı İranlı şehid bilim adamının ailesinin mektubuna yanıt verdi

Mehr haber ajansı muhabirine konuşan Aliasger Sultaniye, UAEK Başkanı Yukia Amano'nun Şehid Mecid Şehriyari'nin eşi bayan Kasımi'nin mektubuna yanıt verdiğini söyledi.

Sultaniye, Amano bu mektupta İranlı nükleer bilim adamlarına yönelik suikastların esef verici olduğunu belirterek, UAEK Başkanı olarak, nükleer silahların yayılmasının engellemesi, dünya genelinde barış, sağlık ve refahın sağlanması için nükleer enerjinin geliştirilmesi ile yükümlü olduğunu ifade ettiğini konuşmasına ekledi.

Sultaniye, Şehid Mecid Şehriyari'nin eşinin mektubunda, Nükleer silahlar kullanılarak, binlerce günahsız masum Japon'un öldürülmesinin, tarihin kara sayfasına yazıldığını hatırlatıldığını, bu olayın günümüz insanının şahid olduğu en çirkin insanlık ayıbı olduğunu, insanlığa bilim ve teknoloji miras bırakan bilim adamlarına yönelik suikastların insanlık için büyük bir ayıp olduğu kaydedildiğini açıkladı.

Şehid Mecid Şehriyari'nin eşinin mektubunda UAEK Başkanı Yukio Amano'dan ayrıca, kasım 2010 yılında silahlı teröristler tarafından şehit edilen Şehid Beheşti üniversitesi öğretim üyesi bilim adamı Mecid Şehriyari'ye yönelik kanlı saldırının tekrarlanmasını engellemesi ve yapılan terör saldırının kınanması istenildi.