Operasyonu üzüntüyle karşıladık

MHA - Rusya, Batılı güçlerin Libya'ya askeri operasyon başlatma kararlarını üzüntüyle karşıladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksardır Lukaşeviç yaptığı yazılı açıklamada, "Bir dizi ülkenin hava kuvvetleri, 19 Mart'ta Libya'ya karşı askeri eylemlere başladı. Moskova, bu askeri eylemi üzüntüyle karşılamaktadır" dedi.



Bu arada ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Rusya'ya önceki gün ziyareti son anda erteledi.



ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü, Gates'e ziyaretinde eşlik edecek gazetecilere havaalanında yaptığı açıklamada, Libya'daki durumdan dolayı ziyaretin en az 24 saat ertelendiğini bildirdi.



Gates'in bugün Rus yetkililerle Ortadoğu'daki gelişmeler, Afganistan'daki durum ve füze kalkanında işbirliği konularını ele alması bekleniyordu.