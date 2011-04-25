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25 Nisan 2011 - 12:14

Ayetullah Safi Gülpaigani:

Al-i Suud ve Al-i Halife’nin cinayetleri tarihte eşsiz

Al-i Suud ve Al-i Halife’nin cinayetleri tarihte eşsiz

Tahran, 25 Nisan 2011 – MHA/Kum: Şii aleminin önde gelen taklit mercilerinden Ayetullah Safi Gülpaigani, Kuran-ı Kerim’i yakma girişimden ve camilerin tahribinden sonra Al-i Suud ve Al-i Halife’ye tepki göstererek, bu cinayetler ve cesaretlerin İslam tarihinde eşsiz olduğunu söyledi.

Mehr haber ajansı muhabirinin bildirdiğine göre, Öğrenci Seferberlik Kurumun Kuran ve İtret yarışaların seçkinleriyle görüşen Ayetulah ıl Uzma Safi Gülpaigani, Bahreyn’de Kuran-ı Kerim yakma girişimine tepki göstererek, bu büyük acıy haz. Veli-yi Asr(ac)’a başsağlılığı diledi. 

Ayetulah Safi Gülpaigani, Hadimül Harameyn olduklarını iddia eden Al-i Halife ve Al-i Suud’un Kuran-i Kerim’in ve camiilerin yıkılmasından hiçbir özür ve açıklamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. 

Bu önde gelen Şii dünyasının taklit mercii, Al-i Suud ve Al-i Halife’nin hayvansal duyguları ortaya çıktığını konuşmasına ekldi. 

Ayetulah Safi Gülpaigani, bu cinayetler ve cesaretlerin İslam tarihinde eşsiz olduğunu söyledi.

News Code 1297121

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