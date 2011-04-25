Al-i Suud ve Al-i Halife’nin cinayetleri tarihte eşsiz

Mehr haber ajansı muhabirinin bildirdiğine göre, Öğrenci Seferberlik Kurumun Kuran ve İtret yarışaların seçkinleriyle görüşen Ayetulah ıl Uzma Safi Gülpaigani, Bahreyn’de Kuran-ı Kerim yakma girişimine tepki göstererek, bu büyük acıy haz. Veli-yi Asr(ac)’a başsağlılığı diledi.

Ayetulah Safi Gülpaigani, Hadimül Harameyn olduklarını iddia eden Al-i Halife ve Al-i Suud’un Kuran-i Kerim’in ve camiilerin yıkılmasından hiçbir özür ve açıklamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bu önde gelen Şii dünyasının taklit mercii, Al-i Suud ve Al-i Halife’nin hayvansal duyguları ortaya çıktığını konuşmasına ekldi.

Ayetulah Safi Gülpaigani, bu cinayetler ve cesaretlerin İslam tarihinde eşsiz olduğunu söyledi.