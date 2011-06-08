İsraillilerin davanışlarına dikkat etmliyiz

Mehr haber ajansı muhabirinin Singapur’dan bildirdiğine göre, Singapur seyahatının ikinci gününde bugün Çarşamba bu ülkenin Bilgilendirne Bakanı İbrahim Yakop ile görüşen Ali Laricani, “İki ülkenin kültürel ve sanat ilişkileri gelişmeli”dedi.

Konuşmasının bir bölümünde Filistinde devam eden Siyonist rejiminin cinayetlerine işaret eden İslami Şura Meclisi Başkanı, “Bölge hareketlerinden korkan İsraillilerin davranışlarına dikat etmeliyiz”diye konutu.

Singapur Bilgilendirne Bakanı İbrahim Yakop ise bu görüşmede, ülkesinin İran ile ilişkilerini geliştirmeye yana olduğunu ifade etti.

Yakop, Filistin’in yanısıra Ordaoğu’nun durumundan endişelerini dile getirirken, özellikle Filistin’deki gerginliğin bitmesini ümit etti.