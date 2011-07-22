Adalet taleplik dalgası Avrupa'ya yetişti

MHA - Uzmanlar Meclisi Başkanı Ayetullah Muhammed Rıza Mehdevi Keni önceki gün Tahran'da düzenlenen Din Alimleri Büyük Toplantısında bu konuya değinerek, halkın hak talep oldukları zaman, hz. Mehdi (as)’ın zuhuru için ortamın hazırlanmış olduğunu belirtti.

Ayetullah Keni ayrıca, İslam Ccumhuriyeti nizamı kurucusu İmam Humeyni (ra) hareketinin de cihanşümul olduğunu sözlerine ekleyerek, düşmanların İran halkı karşısında yenilgiye uğradıklarını, İslam inkılabı düşmanlarına karşı vahdet, basiret, bilgili ve koordineli olmanın gereğini vurguladı.

Tahran Ain Alimleri Büyük Toplantısı, aralarında Uzmanlar Meclisi Başkanı Ayetullah Muhammed Rıza Mehdevi Keni'nin de bulunduğu Cuma imamları, din alimleri ve talebelerin katılımı ile Tahran İmam Sadık (as) üniversitesinde düzenlendi.