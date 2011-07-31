Sulta düzeninin amacı Siyonist rejimini kurtarmaktır

Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, önceki akşam Tahran’da düzenlenen 3. Medya Ufku Konferansı’nda konuşma yapan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Mahmud Ahmedinejhad, sermaye düzeninin bütün medya araçlarının tek merkezden kumanda edildiğini söyledi.

Batı demokrasisinin aslında gücü elde etmek için yapılan bir çeşit çatışma olduğunu ve bundan dolayı insanlığın değerlerini aşağıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Dr. Ahmednejad, demokrasinin bu yüzünden dolayı İslami İran’daki ahlak değerlerinin zedelenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran’ın 32 yıl içinde ve özellikle son 5 yılda uluslararası alandaki etkisinin arttığını ve düşmanlarının onu yıkmak istediğini belirterek, “Siyonist rejimi ile uzlaşma planın ve işgal rejiminin bu topraklardaki varlığı yok edillirse kuşkusuz sömürge sistemi sonsuza kadar yok edilecektir”dedi.

Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, bölgedeki hadiselerden yararlanmak isteyen sulta düzeninin asıl amacının kendi egemenliğini arttırmak, ekonomisini ihya etmek ve Siyonist rejimini kurtarmak olduğunu söyledi.