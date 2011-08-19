Türkiye’ye doğalgaz akışı yeniden başladı

Mehr haber ajansı muhabirinin bildirdiğine göre, 11 Ağustos’ta Türkiye topraklarında meydana gelen patlamadan dolayı hasar gören doğalgaz hattının onarımı tamamlandıktan sonra Perşembe gününden İran’dan bu ülkeye doğalgaz akışı yeniden başladı.

İran Gaz Milli Şirketi’ne yazı gönderen BOTAŞ, boru hattın onarımı tamamlandığından gaz almaya hazır olduklarını ilan etmişti.

İran, Türkiye’ye günlük 30 milyon metreküp doğalgaz ihraç etmektedir.

11 Ağustos'ta İran-Türkiye doğalgaz boru hattında saat 23:00 meydana gelen patlamadan dolayı Türkiye'ye doğalgaz akışı kesimişti. BOTAŞ boru hattının onarımı için İran'dan 72 saat süre istedi.