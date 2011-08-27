İran petrolü, dünyanın 40 büyük rafinerisine gidiyor

İran İslam Cumhuriyeti Milli Petrol Şirketi Uluslararası İşler Genel Müdürü Seyyid Muhsin Gamseri, Mehr Haber Ajansı’na verdiği demecinde, İran Milli Petrol Şirketi’nin değişik şirketlerle ve Japonya, Güney Kore ve Çin gibi Doğu Asya ülkeleri ile imzalanan uzun vadeli anlaşmaları bulunduğunu belirterek, İran petrolünün yıllık ve ortalama olarak muhasebe edilip, değerlendirildiğini söyledi.

Hali hazırda dünyadaki 40 büyük petrol rafinerisine ham petrol verdiklerini vurgulayan İran Milli Petrol Şirketi Yetkilisi Muhsin Gamseri,dünyadaki bazı petrol rafinerilerde başlayan planlı genel veya periyodik bakım çalışmaları sebebiyle petrol istifadesindeki azalmanın daha az İran ham petrolü satın alınmasına yol açtığını ve gelecek aylar içinde Güney Kore rafinerilerinde oluşan açığın telafi edileceğinini belirtti ve kesinlikle bu yıl Güney Kore’ye ihraç edilen İran petrolünde hiçbir şekilde bir azalma olmayacağını vurguladı.

Mehr Haber Ajansı’nın haberine göre, Kore Milli Petrol Şirketi (KNOC) geçtiğimiz günlerde, bu yılın Haziran ayı itibariyle, Güney Kore’ye ihraç edilen İran petrolünün geçen yıla oranla %60 nisbetinde artarak 7.365.000 varile ulaştığını ilan etti.

Güney Kore’nin 2010 Haziran ayı genel ham petrol ithalatı 68.962.000 varil, Temmuz ayı ham petrol ithalatı ise 75.922.000 varil olmuştu.

Belirtilen dönem içinde, Güney Kore’nin ham petrol tedarikçileri sırasıyla: Suudi Arabistan 26.990.000 varil, Kuveyt 10.618.000 varil, Birleşik Arap Emirlikleri 8.109.000 varil .