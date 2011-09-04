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4 Eylül 2011 - 08:42

PJAK’a üye 30 terörist öldürüldü ve yaralandı

PJAK’a üye 30 terörist öldürüldü ve yaralandı

Tahran, 04 Eylül 2011 – İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun Sözcüsü, PJAK'a yönelik operasyonlarda 30 örgüt uyesinin öldürüldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

Mehr haber ajansının Devrim Muhafızları’nın halkla ilşkiler bölümüne dayandırdığı habere göre, İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun Sözcüsü Albay Hamid Ahmedi, PJAK'a yönelik temmuzda başlayan, ancak ramazan ayında ara verilen operasyonların dün itibariyle yeniden başladığını duyurdu.

Albay Ahmedi, Devrim Muhafızlarının ülkenin kuzeybatısını PJAK'tan temizlemeye yönelik operasyonlarında son bir günde 30 PJAK'lının öldürüldüğü ya da yaralandığı belirterek, operasyonlarda Serdeşt kentinin dağlık bölgelerinin örgüt üyelerinden temizlendiği ifade etti.

İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nun Sözcüsü, PJAK'a yönelik operasyonların, bölgede güvenlik tamamen sağlanana kadar süreceği ifade etti.

Devrim Muhafızlarının, geçen ayki geniş kapsamlı operasyonlarında onlarca örgüt üyesi etkisiz hale getirilmişti.

News Code 1398522

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