Devrim Muhafızları: PKK ve PJAK’a dünya istikbarı destek veriyor

Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, sabah ictima töreninde konuşma yapan General Abdulah Iraki, İslam Devrimi Ordusu’nun bölgede sürdürülebilir güvenliği sağlamak amacıyla ülkenin kuzeybatısında güçlü bir şekilde bulunduğunu söyledi.
General Iraki, PJAK ve PKK’nın dünya istikbarı tarafından desteklendiğini konuşmasına ekledi.
İslam Devrim Muhafızları Komutan Vekili, İran’ın kuzeybatısında gerçekleşen operasyonların başarıyla gerçekleştiğini ifade ederken, teröristlerin yok oluncaya kadar bölgede operasyonlar devam edeceğini kaydetti.
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