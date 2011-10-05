Rusya ve Amerika 2012'ye kadar kimyasal silahlarını imha etmeli'

MHA- Lahey’de yapılan Kimyasal Silahların Önlenmesi Kurumu (OPCW) İcra Şurası 66. Toplantısında bir konuşma yapan İran’ın Hollanda Büyükelçisi ve Kimyasal Silahların Önlenmesi Kurumu Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi, İran’ın en büyük kimyasal silahlar kurbanı olduğunu belirtti ve kimyasal silahların uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye soktuğunu, en büyük kimyasal silah sahibi olan Rusya ve Amerika’dan Kimyasal Silahların Önlenmesi Konvansiyonu çerçevesinde kanuni süre olan 29 Nisan 2012 tarihine kadar kimyasal silahları yok etme hakkındaki uluslararası taahhütlerine uymalarını istedi.

Kimyasal silah rezervlerinin küresel endişe nedeni olduğunu belirten Garibabadi, Kimyasal Silahların Önlenmesi Kurumu’ndan bu ülkelerdeki kimyasal silahların tamamen imha edildiğini ciddi olarak takip etmesini istedi.

Adı geçen ülkelerin belirtilen tarihe kadar kimyasal silahları imha edemeyeceklerini resmen ilan ettiklerini ve bu konuda BM Genel Kurulu’na ve Güvenlik Konseyi’ne bildirdiklerine işaret eden Garibabadi, uluslararası toplumun uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bu ciddi ve telafisi mümkün olmayan tehlike konusunda bilgilendirilmesinin en doğal hakkı olduğunu vurguladı.

İran’ın Kimyasal Silahların Önlenmesi Kurumu Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi, evrensel niteliğe sahip Silahların Önlenmesi Konvansiyonu’nun tam anlamıyla gerçekleşmesinin, kimyasal silahlardan arınmış bir dünyanın ve dünyanın her bölgesinde kalıcı barış ve güvenliğin korunmasının ilk şartı olduğunu söyledi.