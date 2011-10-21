Libya’da yabancı güçlerin müdahelesine bahane kalmamıştır

MHA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mehmanperest, Libya’daki en son gelişmeler ve devrik diktatör Muammer Kaddafi’nin öldürülmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu ve bunun tarihin bütün diktatörleri ve zalimlerinin kaçınılmaz yazgısı olduğunu, hakimiyetleri altındaki milletlerin haklarını görmezden gelen diktatör ve zalimlerinin sonlarının “hiçlik ve yokluk” olduğunu söyledi.

Mihmanperest, İran İslam Cumhuriyeti’nin, Libya Ulusal Geçiş Konseyi ve müslüman Libya halkını direniş ile elde ettikleri bu zafer dolayısı ile tebrik ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mehmanperest, Libya’da Kaddafi diktatörlüğünün sona ermesi ile ülkenin siyasi olarak yeni bir aşamaya girmesi ve Libya halkı tarafından milli egemenlik uygulamasının yolunun açılmasının umut edildiğini ve Libya’daki hareketin, iç savaşın sona ermesi cihetiyle, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine, demokrasi, halkın talepleri ve iradesinin gerçekleşmesine şahit olunması beklentisini dile getirdi.

Libya’daki son gelişmeler dolayısı ile Libya’da artık yabancı güçlerin müdahelesinin sürmesi için bir bahane kalmadığına işaret eden Mihmanperest, yabancı güçlerin en kısa zamanda Libya topraklarından çıkarak, ülkeyi halkın kaderini tayinine izin vermeleri gerektiğini söyledi.

Mihmanperest, İran’ın Libya’nın yeniden yapılanması sürecinde tecrübelerini aktarmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.