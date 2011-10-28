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28 Ekim 2011 - 10:24

İran’ın dördüncü yardım kargosu Van’da

İran’ın dördüncü yardım kargosu Van’da

Tahran, 28 Ekim 2011 – MHA/Van: İran-Türkiye Parlamento Dostluk Grubu Başkanlık Heyeti Üyesi, İran’ın dördüncü yardım kargosunun Razi-Kapıköy sınıur kapısından Van’a ulaştığını ve depremzedelere teslim edildiğini söyledi.

Van’da bulunan Mehr Haber Ajansı muhabirine bu haberi veren Mevid Hüseyni Sadr, bu yardımların 2193 paket ekmek, 400 adet halı, 9872 paket gıda, 6000 adet battaniye ve 9 binden fazla çadırdan oluştuğunu ve 11 kamyon ile Van’a taşındığını ifade etti. 

Mevid Hüseyni Sadr, yardım kargoları ile birlikte 3 adet ambülans, bir adet kamyonet, 25 adet ağır vasıta, bir adet ameliyat aracı ve RDH ve 63 sağlık ve yardım personelin depremzelere hizmet verdiğini konuşmasına ekledi. 

Hüseyni Sadr, İran’ın bu güne kadar yapılan yardımlarının değerinin 720 milyar Riyal olduğunu belirtti.

News Code 1445434

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