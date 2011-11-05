İran: Amerika uluslararası güvenliği ve barışı tehdit ediyor

Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, İran İslam Cumhuriyeti’nin BM nezdindeki daimi Temsilciliği, BM Genel Sekreteri Yukia Amano’ya gönderdiğ bir mektupta Amerika’nın 14 Ekim tarihli İran’a yönelik suçlamalarına cevap vererek bu ülkenin bütün suçlamalarını red etti.

1973 konvansiyonuna bağlı kalan İran’ın başlı başına terörizm kurbanı olduğunu vurgulanan bu mektupta, tutuklanan kişi hakkında interpol ile iletişime giden İran’ın söz konusu şahsın Halkın Mücahitleri(Münafıkları) terörist örgütüne mensup bir kişi olarark ortaya çıktığını söylendi.

Mektupta, İranlı devlet adamlarına yönelikk Amerika’nın suçlamaları gerçek dışı olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti devletinin yanısıra Kudüs ordusuna yönelik suçlamaların komplonun bir parçası olduğunu ve hiçbir somut kanıta dayanmadığı vurgulandı.

Mektubun diğer bölümünde Amerika’nın sahte suçlamalarına işaret edilerek bu suçlamaların İran’a baskı yapmak ve İranofobi amacıyla ortaya atıldığına dikkat çekildi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin BM Temsilciliği, Amerika’nın İran’a yönelik suçlamaları uluslararası güvenliği ve barışı tehdit ettiğin bildirdi.

Mektupta, 24 Ekim 2011 tarihinde Amerikan mahkemesinde yapılan duruşmada iddia edilen konuyla ilişkin tutuklanan şahsın bütün suçlamaları red ettiğini hatırlatıldı.

İran İslam Cumhuriyeti’nin BM nezdindeki daimi Temsilciliği bu mektupta Birleşmiş Milletler Teşkilatını sağduyulu olmaya çağırdı.