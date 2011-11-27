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27 Kasım 2011 - 09:05

İran Voleybol Milli Takımı Amerika'ya yenildi

İran Voleybol Milli Takımı Amerika'ya yenildi

Tahran, 27 Kasım 2011 – 2011 Erkekler Dünya Kupası rakebetleri çerçevesinde İran Voleybol Milli Takımı bu sabah karşılaştığı Amerika takımına yenildi.

Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, Japonya'nın Nagoya ve Kagoshima kentlerinde 20 Kasım’da başlayan 2011 Erkekler Dünya Kupası rekabtleri çerçevesinde bu sabah A grubunda oynanan maçta İran Voleybol Milli Takımı, Sırbistan, Polonya ve Arjantini dize getirdikten sonra Amerika ile karşılaştı. İran takımı bu maçta Amerika'ya 3-0 yenik düştü. 

İran Voleybol Milli Takımı bu rekabetlerde bugüne kadar Japonya’yı 3-1 yendi, ikinci karşılaşmasında Küba karşısında 3-0 yenik düştü, Avrupa şampiyonu Sırbistan’ı 3-2, Polonya'yı 3-2 ve Arjantin'i de 3-2 yenmişiti.

Bu kupanın en üstün üç takımı 2012 Londra Olimpiyatlarına katılmaya ha kazanacaktır.

İran takımının antrenörlüğünü efsanevi koç Julio Valesco üstlenmektedir.

News Code 1470284

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