İran Voleybol Milli Takımı Amerika'ya yenildi

Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, Japonya'nın Nagoya ve Kagoshima kentlerinde 20 Kasım’da başlayan 2011 Erkekler Dünya Kupası rekabtleri çerçevesinde bu sabah A grubunda oynanan maçta İran Voleybol Milli Takımı, Sırbistan, Polonya ve Arjantini dize getirdikten sonra Amerika ile karşılaştı. İran takımı bu maçta Amerika'ya 3-0 yenik düştü.

İran Voleybol Milli Takımı bu rekabetlerde bugüne kadar Japonya’yı 3-1 yendi, ikinci karşılaşmasında Küba karşısında 3-0 yenik düştü, Avrupa şampiyonu Sırbistan’ı 3-2, Polonya'yı 3-2 ve Arjantin'i de 3-2 yenmişiti.

Bu kupanın en üstün üç takımı 2012 Londra Olimpiyatlarına katılmaya ha kazanacaktır.

İran takımının antrenörlüğünü efsanevi koç Julio Valesco üstlenmektedir.