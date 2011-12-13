İran, ABD Kongresi’nin iki eski temsilcisini İnterpol’a verdi

Mehr haber ajansı muhabirine röportaj veren İran Başsavcısı Hüccet’ül İslam Gulamhüseyin Muhsin Ejei, İranlı makamlarının yanısıra özellikle General Süleymani’yi terör etmek için tahrik edici eylemlerde bulunan ABD Kongresi’nin iki eski temsilcisini Uluslararası Polis’e (İnterpol) verdiklerinin haberini verdi.

İran İslam Cumhuriyeti Başsavcısı, ABD ordusu ve merkez istihbarat teşkilatının üst düzey yöneticilerinden olan bu iki ABD Kongresi’nin eski temsilcisinin takiplerini talepte bulunduklarını konuşmasına ekledi.

Ejei, Uluslararası Polisi (İnterpol) ise bu konudaki İran İslam Cumhuriyeti’nin mektubunu Washington’daki İnterpola teslim edeceklerinin bilgisini verdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında ABD’nin bazı yetkilileri İran yetkililerinin olmak üzere özellikle General Süleymani’nin terörü için bu ülkenin yönetiminden harekete geçmesini talep etmişlerdi.