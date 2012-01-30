Lübnan’a elektrik ihracatı için Türkiye ve Suriye ile müzakereler

Elektrik Üretim, Dağıtım ve Taşıma Şirketi (Tevanir) Genel Müdürü Hümayun Hairi, Mehr Haber Ajansı’na verdiği röportajda, Lübnan’a elektrik ihracatına ilişkin son durum ile ilgili olarak, “Lübnan’a elektrik ihraç etmek üzere, İran, Türkiye, Suriye ve Lübnan güzergahının kullanımı konusu ele alınmıştır” dedi.

Hümayun Hairi, halihazırda Lübnan’a elektrik ihraç etmek üzere Suriye ve Türkiye ile müzakerelere başlandığını bildirmenin yanısıra, müzakerelerin sonuca bağlanması ve de gerekli izinlerin alınmasıyla Lübnan’a elektrik ihracatının sağlanacağını ekledi.

Hairi, İran’ın Lübnan’a elektrik ihracatının ilk aşamada günde 100 megawatt’la başlayarak daha sonra aşama aşama elektrik ihraç hacminin arttırılmasının öngörüldüğünü belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Elektrik ve Enerji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Behzad, Mehr Haber Ajansı’na verdiği röportajda, İran elektrik şebekesinin Lübnan ve bazı Fars Körfezi güney ülkelerine bağlanacağını bildirdi.

Enerji Bakanlığı ise geçen hafta yayınladığı raporda, 21 Mart 2011’den bu yana 6700 gigawatt saatten fazla elektrik ihracatıyla İran elektrik ihracatı rekor değerinin kırıldığını belirtti.

İran’ın komşu ülkelere elektrik ihracatı, 21 Mart 2011’den bu yana 2010 yılına ait aynı zaman dilimiyle kıyaslandığında, yaklaşık % 26 oranında artış göstermektedir.

İran, 21 Mart 2011’den bu yana 6720.2 gigawatt saat (6 milyar 720 milyon 200 000 kilowatt saat) elektriği komşu ülkelere ihraç etmiştir; söz konusu değer ise, ülkenin yıllık elektrik ihracatında yeni bir rekor niteliğindedir.

2010 yılına ait aynı zaman dilimiyle kıyaslandığında ise, 5357.5 gigawatt saat elektrik İran tarafından komşu ülkelere ihraç edilmiş bulunmaktadır.

Mehr Haber Ajansı’na göre, halihazırda İran tarafından Türkmenistan, Türkiye, Irak, Afganistan ve Pakistan’a elektrik ihraç edilmektedir; pek yakında İran elektrik şebekesinin Fars Körfezi güneyi ülkelerine bağlanması öngörülmektedir.

Müzakerelerin sonuca bağlanması ve de İran elektrik şebekesinin Rusya, Asya’nın batısı ve Fars Körfezi güneyi ülkelerine bağlanması ile İran’ın Ortadoğu Bölgesi düzeyinde bir elektrik merkezine dönüşeceği tahmin edilmektedir.