MHA - Lavrov, 48. Münih Güvenlik Konferansında yaptığı konuşmada, ABD'nin Doğu Avrupa'da kurmak istediği füze savunma sistemlerinin ülkesinde alarm çanlarını çaldırdığını belirterek, bu konudaki endişeleri gözardı edildiği sürece görüşmelerde bir ilerleme sağlanabileceğine inanmadığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da Türkiye'de kurulan füze radar sisteminin hiçbir ülkeye karşı bir tehdit oluşturmayacağını söylediğine işaret eden Lavrov, "Türkiye'de kurulan füze radar sistemleri gereksiz. Acaba Amerika bu sistemleri hiç kimseye karşı kullanamayacağının farkında mı?" şeklinde konuştu.

Yine de olayı büyütmediklerini ve görüşme kapısını açık tuttuklarını kaydeden Lavrov, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini de bir tehdit olarak görmediklerini, ancak kurallar gereği gerekli önlemleri almak durumunda olduklarını söyledi.

Suriye halkını her zaman desteklediklerini belirten Lavrov, Suriye'ye silah sevkıyatı yapmalarının da bölgedeki dengeleri bozmadığını ve uluslararası yasalara uygun olduğunu söyledi.