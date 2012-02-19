Yumuşama politikası, İran açısından ‘inziva ve aşağılanma’ sebebiydi

MHA - İran İslami Şura Meclisi Dış Politika ve Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi Perviz Sururi, katıldığı ‘Dün, Bugün, Yarın’ adlı televizyon programında, iç ve dış politika alanlarında ‘olayları doğru tanıma yetersizliğinin, dış politikada yanlış çıkarımlara sebep olacağını söyledi.

Bugün bir grubun yanlış adres verdiklerini ve de ‘ülke içindeki koşulları siyah, sulta (hegemon) düzeninin şartlarını da beyaz gösterdiklerini’ belirten Sururi, İslami İnkılap Rehberi’nin uyarıda bulunarak, İran’ın durumunu ‘Bedir ve Hayber koşulları’ olarak açıkladığına işaret etti.

Hali hazırda İran’ın ‘Bedir ve Hayber koşulları’nda yani ‘güç, kudret, iktidar’ koşullarında olduğunu vurgulayan Sururi, hali hazırda İran’ın tehdide tehditle karşılık vererek tehdidi engelleme stratejisi sürdürdüğünü ve de bölge denklemlerini belirleyici bir konumda olduğunu söyledi.

İslami İnkilap sonrasında İran dış politikasının ‘güç, otorite, iktidar’ olgusu üzerine kurulduğunu belirten Sururi, Hatemi Hükümeti (reformistler) devresinde ‘yumuşama’ sloganıyla İran’ın nükleer faaliyetlerinin tamamen askıya alındığı bir noktaya gelindiğini belirterek, öyle ki reformist Hatemi hükümetinin son zamanlarında Alman Dışişleri Bakanı’nın “Konu, askıya alma konusu değil; siz (İran) nükleer konusunu tamamen bitirdiğinizi farzedin; biz, nükleer kaynakları elde etmenize, hatta barışçıl amaçlı bile olsa, izin vermiyoruz” dediğini belirtti ve zamanın reformist hükümetinin ‘yumuşama politikası’nın, İran açısından ‘inziva ve aşağılanma’ya sebep olduğunu söyledi.