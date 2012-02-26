BM HABİTAT Başkanı İran Dışişleri Bakanı ile görüştü

Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi bu görüşmede insanlık için konut güvenliğinin önemine işaret ederek, İran’ın bu konuda büyük adımlar attığını ve ülke çapında toplu konut inşa etme çalışmalarını devam ettiğini söyledi.

Salihi, konutların depreme karşı güçlendirmesinin HABİTAT’ın öncelikli programlarından olduğuna işaret ederek, deprem bölgesinde olan İran halkını deprem hakkında bilgilendirmek için devletin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

HABİTAT’ın İran’daki bürosunun çalışmalarını takdir eden İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, İran’ın, tecrübelerini bu büro ile paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletlerİnsan Yerleşimleri Programı HABITAT Başkanı Juan Clos ise bu görüşmede HABİTAT ile işbirliği yapan İran İslam Cumhuriyeti’ne teşekkür ederek, kentlerin ve konutların depreme karşı dayanıklı olmasının yaşanacak doğal afetlerin zararlarını aza indireceğini söyleyerek bu konuda Haiti ve Şili depremlerini örnek gösterdi.