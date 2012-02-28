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28 Şubat 2012 - 11:07

Salihi: Batılı devletler, İran aleyhine olan teröristlerin hamisidir

Salihi: Batılı devletler, İran aleyhine olan teröristlerin hamisidir

Tahran, 28 Şubat 2012- Cenevre'de bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, İran’ın terör kurbanı ülkelereden birisi olduğunu ve İranlı bilim adamlarının yabancı devletlerin himayesindeki teröristler tarafından katledildiğini söyledi ve Batılı devletlerin İran aleyhine olan teröristlerin hamisi olduklarını vurguladı.

MHA – İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Cenevre’deki 19. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi toplantısında, İran’ın terör kurbanı ülkelerden biri olduğunu vurguladı ve Batılı ülkelerin de terörün hamisi olduklarını belirtti.

Salihi, bağımsızlık için, mutlak surette bölge milletlerinin arzu ve isteklerine saygı gösterilmesini vurguladı ve bölge halklarının yabancıların sultasından kurtulup, bağımsızlık ve demokrasiyi elde etme peşinde olduğunu söyledi.

ABD ve İngiltere’de halkı bastırmak için uygulanan şiddete de dikkat çeken Salihi, her iki devletten de halkının isteklerine saygı göstererek etik ve yasal bir şekilde görevlerini yerine getirmelerini ve insane hakları ihlallerine son vermelerini istedi.  

Salihi, İran’ın sadece ‘bağımsızlık isteği’ yüzünden yaptırıma maruz kaldığını söyledi ve İran aleyhine ‘tek yönlü’ yaptırımların İran üzerine siyasi bir baskı aracına dönüştüüldüğünü vurguladı. 

İran’ın terör kurbanı ülkelereden birisi olduğunu belirten Salihi, İranlı bilim adamlarının yabancı devletlerin himayesindeki teröristler tarafından katledildiğini ve Batılı devletlerin İran aleyhine olan teröristlerin hamisi olduklarını söyledi.

İran’ın mevcut insan hakları mekanizmalarıyla fiilen işbirliği içinde  çalıştığını belirten Salihi, İran’ın düzenli bir biçimde BM İnsan Hakları Konseyi ile temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

News Code 1545903

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