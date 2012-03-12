İran halkı seçimlerdeki görkemli varlığıyla komploları etkisizleştirdi

Mehr Haber Ajansı’nın Sepah News’dan aktardığı habere göre, İran İslam Cumuriyeti Genel Kurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Seyyid Muhammed Hicazi, 3. Öğrenciler ve Araştırmacılar Festivali kapsamında yapılan toplantıda Mehr muhabirinin İran halkının coşkulu ve ‘anlamlı’ bir şekilde oy sandıkları başındaki varlığı konusundaki sorusu cevaplandırdı.

Tuğgeneral Hicazi, halkın seçimlere geniş katılımının, seçimlerin ve de parlamentonun teşkil etmesinin ötesinde bir olay olduğunu belirterek, bunun İslami nizamın, küresel emperyalizm ve düşmanları karşısındaki bir güç ve iktidar manevrası olduğunu söyledi.

Allah’ın lütfu ve İran milletinin basiretiyle ortaya çıkan bu ‘12 Esfend (İran ayı- 02 Mart 2012) seçimleri hamasetinin’ milli güvenliğin ve ülke yeteneklerinin ilerlemesinin teminatı ve garantisi olduğunu belirten Tuğgeneral Hicazi, halkın seçim sahnesindeki bu geniş varlığının İran düşmanlarının komplolarının ortadan kaldırılması için etkili ve esaslı bir rol oynadığını belirtti.

Bu büyük hamaseti tarif etmek ve açıklamak için kelimelerin yetmediğini ifade eden Tuğgeneral Hicazi, milyonlarca vatandaşın sandık başlarındaki varlığını inkılap nizamı açısından altın bir sayfa olarak değerlendirdi ve de bunun İran düşmanlarını geri çekilmeye başlatmaya ve komplolarını etkisizleştirmeye yettiğini söyledi.

Tuğgeneral Hicazi, Velayet çizgisindeki İran halkının seçim sandıkları başlarındaki bu görkemli varlığıyla, Batılı ülkelerin son zamanlarda açıkladıkları görüşlerindeki edebiyatı değiştirmesini, bir numaralı kazanım olarak niteledi ve bu büyük kıyamın kazanımlarının gelecekte de süreceğini vurguladı.