Serbest bırakılan beş İranlı Tahran’da

Mehr haber ajansı muhabirinin bildirdiğine göre, geçtiğimiz Şubat ayında ziyaret amaçlı olarak Suriye’ye giden ve kimlikleri belli olmayan bir grup tarafından kaçırılan beş İran vatandaşı bu sabah Tahran Havalimanı’na vardı.

İran İslam Cumhuriyei Ankara Büyükelçiliği tarafından bu hususta yapılan açıklamada Türkiye-Suriye sınırında kaçırılan söz konusu beş kişinin İran’ın İstanbul Başkonsolosluğu vasıtasıyla Tahran’a gönderilmiştir.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise bu bağlamda açıklamada bulunarak beş İran ziyaretçinin serbest bırakılmasından dolayı memnuniyetini dile getirmiştir.