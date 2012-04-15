Ayetullah Kaşani, birgün kala, 5+1 Grubu ülkelerini tekrar uyardı

MHA – Tahran Cuma Namazı Hatibi Ayetullah İmami Kaşani, hutbesinde, İran ve 5+1 Grubu arasındaki müzakerelerin başlamasından bir gün önce, İran İslami nizamının azamet ve görkemine işaret ederek, 5+1 Grubu ülklelerinin, İran’daki halkın birliği ve vahdet konusunu ve İran’ın bugün eriştiği bilimsel seviyeyi dikkate almasının önemli bir konu olduğunu söyledi.

Ayetullah Kaşani, İran’ın hali hazırdaki nükleer faaliyetlerinin, nükleer silah yönünde değil bilimsel yönde bulunduğunu belirterek, 5+1 Grubu ülkelerinin de buna inanması gerektiğini söyledi.

Ayetullah Kaşani, 5+1 Grubu ülkelerinin, bunun yanında ülkeye hakim olan İslami nizam ve vahdeti ve de ülke işlerindeki İslami İnkılap Rehberliği’nin öncü ve yaratıcı gücünü de dikkate almaları gerektiğini vurguladı ve 5+1 Grubu’na hitaben “Bu değerleri dikkate alın; akıl ve teffekkür ehli olun ve de İslami Cumhuriyet ile geçmiş nükleer tartışma ve meseleleri terk ederek konuşun.” dedi.

Tahran Cuma Namazı Hatibi Ayetullah İmami Kaşani, 1391 yılının (İran yılı -2012) “Milli Üretime ve Yerli Emek ve Sermayeye Destek Yılı” olduğuna da işaret ederek; ülkede üretimin son derece önemli olduğunu ve işçiler ve yatırımcılar tarafından mutlaka desteklenmesi gerektiğini belirtti.