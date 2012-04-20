"Kudüs Tehlikede ve Dünya Arap Baharı'yla Meşgul"

MHA - Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Şeyh Hıdır Adnan'ın özgürlüğüne kavuşmasının Filistin direniş tarihinde önemli bir olay olduğunu ifade eden Şallah, "Allah'ın yardımı, daha sonra Şeyh Hıdır Adnan'ın azmi ile Filistin halkının ve dünyanın özgür insanlarının desteği olmasaydı bu zafer gerçekleşemezdi" diyerek herkese teşekkür etti.

Kudüs kentini bekleyen tehlikelere karşı uyarıda bulunan İslami Cihad lideri, "Bizi, davamızı ve varlığımızı tehdit eden tehlikenin boyutunu anlamak istiyorsanız düşmanın ne yaptığını görmek için çevrenize bakın" şeklinde konuştu.

Şallah, daha sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kudüs tehlikede. Topraklar tehlikede. Halk tehlikede. Dava tehlikede. Bizimle ilgili her şey tehdit altında ve tehlikede. Dünya, henüz çiçek açmayan Arap Baharı'yla meşgul. Bizim de bir baharımız olsun. Filistin'in baharı yavaş ilerliyor fakat Allah'ın izniyle bir gün gelecek. İşte biz bu baharın ilk meyvelerini Şeyh Hıdır Adnan'ın ve öncesinde Hena Eş-Şelebi'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla alıyoruz. Arkasından inşaallah daha büyük zaferler de gelecek."