İran’ın askeri gücü bölgede dikkate alınmalı

Mehr haber ajansı muhabirine konuşan ve aynı zamanda Endonezya'nın askeri ataşesi olan Albay Budi Pramono, İran’ın askeri gücüne işaret ederek, güçlü bir ülke olan İran İslam Cumhuriyeti’nin kendi güvenliğini temin edebilecek güçte olduğunu söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin çeşitli askeri alanda sağladığı ilerlemelere işaret eden Albay Pramono, İslam devrimi zaferinden sonra İran’ın özellike teknoloji ve askeri techizatları alanında kaydedeğer ilerlemeler sağladığını hatırlattı.

İran’da Mukim Askleri Ataşeleri Derneği Başkanı, Amerika’nın casus uçağının İran topraklarında indirilmesinin bu ülkenin askeri düzeyde ilerlediğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Albay Pramono İran’ın askeri gücü bölgede dikkate alınması gerektiğini kaydetti.