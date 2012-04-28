Siber savaşında İran dünya dördüncüsü

MHA - İRİB'in İsna'ya dayandırdığı habeirne göre, Amerika savunma bakanlığı siber danışmanı ve uzmanı Jeffry Chor'a göre İran hali hazırda siber savaşı meydanında dünyanın büyük isimlerinden olabilir.

Pentagon uzmanına göre hali hazırda siber savaşı alanında Amerika, Rusya ve Çin gibi önde gelen 3 ülkenin ardından İran 4. ülke olacaktır.

'Siber Savaşların İçyüzü' adlı kitabın yazarı da olan Jeffry Chor İran'ın şimdiye kadar güçlü iradesi ile tüm kabiliyetlerini gösterdiğini, siber savaşında ihtiyacı olan mühendisler yetiştiren bir çok üniversiteye sahip olduğunu söyledi.

Amerika'nın siber uzmanlarına göre Washington'un İran'ın siber kabiliyetleri konusundaki en büyük kaygısı, Tahran'ın Amerika bilgisayar sistemlerinin şifrelerini kırarak onları kontrol etmesidir.