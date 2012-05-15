İran ve UAEK arasında nükleer görüşme

MHA - Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmede iki taraf İran'daki nükleer tesislerin askeri fonksiyonu olup olmamasını değerlendirdi. Verilen bilgilere göre, bu yıldan itibaren üçüncü kez yapılan toplantıda iki taraf İran'ın nükleer programı konusunda fikir alışverişinde bulundu.

UAEK Genel Sekreter Yardımcısı Herman Nackaerts, İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunun çözülmesi amacıyla ajansın nükleer denetim personelinin tesislere girerek ilgili belgeleri incelemesi ve tesislerdeki görevlilerle istişarelerde bulunmasına izin verilmesi talebinde bulunduğunu söyledi.