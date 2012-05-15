  1. Siyaset
15 Mayıs 2012 - 08:48

İran ve UAEK arasında nükleer görüşme

İran ve UAEK arasında nükleer görüşme

Tahran, 15 Mayıs 2012 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile İran'ın UAEK'ndaki daimi temsilcisi Ali Asger Sultaniye'nin başkanlığındaki İran heyeti, İran'ın nükleer programına ilişkin dün Viyana'da görüştü.

MHA - Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmede iki taraf İran'daki nükleer tesislerin askeri fonksiyonu olup olmamasını değerlendirdi. Verilen bilgilere göre, bu yıldan itibaren üçüncü kez yapılan toplantıda iki taraf İran'ın nükleer programı konusunda fikir alışverişinde bulundu.

UAEK Genel Sekreter Yardımcısı Herman Nackaerts, İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunun çözülmesi amacıyla ajansın nükleer denetim personelinin tesislere girerek ilgili belgeleri incelemesi ve tesislerdeki görevlilerle istişarelerde bulunmasına izin verilmesi talebinde bulunduğunu söyledi.

   

News Code 1602652

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 4 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler