Ahmedinejad'ın Bağlantısızlar hareketi liderler zirvesi konuşması!

MHA - İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Bağlantısızlar hareketi liderler zirvesinde yaptığı konuşmada, dünya yönetiminin, adalete dayalı kalıcı barışın yerleşmesi, insani değerler ve özgürlük esasına eşit yönetimin gerçekleşmesi hedefinin, Bağlantısızlar hareketinin kuruluş felsefesini oluşturduğunu söyledi.

Mahmud Ahmedinejad, bütün halkların, mevcut dünyanın durumundan rahatsız olduğunu ve fakirliğin giderilmesi, ayrımcılık, aşağılama, savaş ve nefretin giderilmesi, barış , huzur ve aşk, sevgi üzerine, adalet, değerler ve özgürlüğü esasına dayalı bir barışın yerleşmesi konusunda uygun fırsatı bulamadığını söyledi.

Asırlarca, halkların ve insanların acılar çektiğini hatırlatan İslami İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad dünya servetinin büyük bir kısmının, bir kısım kapitalist grubun elinde bulunduğunu ve halkların büyük bir çoğunluğunun da fakirlik içerisinde yaşadığını belirterek, bu kötü yönetim ve bu durumu çıkarları için kullanmaktan kaçınmak gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Afrika ve Latin Amerika'da zengin maden kaynaklarının, küresel sermayeye bağlı birkaç şirketin kontrolünde bulunduğunu hatırlatarak, bölge halkları, Allahın kendilerine vermiş olduğu bu kaynakları kullanamıyorlar diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ahmedinejad açıklamasında, silah ticaretinin en fazla kâr sağlayan bir alana dönüştüğünü, halklar arasında düşmanlıklar oluşturmak ve ihtilaf çıkarmak yoluyla, silah piyasasında sürekli kalıcı hale getirildiğini belirterek, "insan kaçakçılığı, uyuşturucu ekimi ve kaçakçılığı, terörizm açıkça destekleniyor ve güçlendiriliyor . Bu yolla da dünya barışı ve huzuru sağlanamıyor. İnsanların barış beklentisi gerçekleşmiyor diye konuştu.

BM kurulduğunda büyük ümitler ve beklentiler oluşturdu fakat, dünya yönetiminde söz sahibi olanların samimi çabaların önünde engel oluşturduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ahmedinejad açıklamasında mevcut durum halkların yararına değişmesi gerekir. Kalıcı barış ve güvenliğinin sağlanması, dünya halklarının daha iyi bir yaşama kavuşması gerekir dedi.

Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın, BM güvenlik konseyinin yapısının yönetimin tamamen tekelci bir anlayışını hakim olduğunu belirterek, 65 yıl aradan sonra, bütün halklar, Filistin halkının haklarının tahakkuk etmesini istiyor BM güvenlik konseyinin işgalcilerin çıkarları doğrultusunda cinayetlere yol açacak kararlar almasını istemiyor diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Afanistan, Irak ve Pakistan konusuna da işaretle, uyuşturucu ekimi yaygınlaştırılıyor ve BM güvenlik konseyi bunu görmezlikten geliyor. Çünkü bu olayların arkasında BM güvenlik konseyinin daimi üyesi ülkeler var ve BM güvenlik konseyinde adil olmayan veto hakkı var diye konuştu.