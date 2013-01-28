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28 Ocak 2013 - 15:40

İran Uzaya Maymun Gönderdi

İran Uzaya Maymun Gönderdi

Tahran, 28 Ocak 2013 - Yerli bilimadamlarının başarısı dolaysıylaİran İslam Cumhuriyeti uzaya kapsül içinde maymun gönderdi.

Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, İslam Peyğamberi Haz. Muhammed(s) ve İmam Cafer Sadık(a.s)'in kutlu doğumuna bir gün kala ve devrim yıldönümüyle eş zamanlı olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin uzay bilim adamlarının çabasıyla İran uzaya kapsül içinde maymun gönderdi.

İran Savunma Bakanlığı'na bağlı uzay departmanından yapılan açıklamada, "İran, içinde maymun bulunan Pişgam (Öncü) kod adlı kapsülü başarıyla fırlatmıştır. Kapsül daha sonra yere inmiştir" denildi.

İnsan fizyolojisine benzeyen maymun için yaşam ortamıyla uygun olan kapsül dizayn ve üretilmiştir.

News Code 1802837

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