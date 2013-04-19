ABD’deki halk katliamları kınıyoruz

Mehr haber ajansı muhabirinin bildirdiğine göre, bugün Tahran Cuma namazı Ayetullah Ahmet Hatemi’nin imamlığında kılındı.

Hutbesinde ABD’nin Boston ve Texas eyaletlerinde meydana gelen patlamalara işaret eden Tahran Cuma Hatibi Ayetullah Ahmed Hatemi, bu patlamara yönelik İran İslam Cumhuriyeti’nin tutumunu açıklarken, İran İslam Cumhuriyeti’nin başta bütün dünyada olmak üzere ABD, Suriye, Irak, Pakistan ve Afganistan’da meydana gelen patlamalardan dolayı halk katliamlarını kınadığını bildirdi.

İslam İnkabı Rehberi’nin bu hadiselerle ilgili beyanatlarını hatırlatan Ayetullah Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti’nin mantığına göre ‘insan’a saygı duymak gerektiğini dile getirdi.

Ayetullah Ahmed Hatemi, ABD’de yaşayan yaşlı, kadını, çocuk ve suçsuz insanların öldürülmesi kabul edilmez olduğu gibi, Irak, Suriye, Afganistan ve Pakistan’da da bu durumun kabul edilemez olduğunun altını çizerek, Avrupa Birliği ve Amerika’nın bu gibi hadiseler karşısında çifte standart olarak davrandığını, zira ABD’deki halkın ölmesinden üzüntü duyduklarına karşın Suriye’deki teröristlere satılan silahlar dolaysıyla halkın ölmesinden üzüntü duymadıklarını açıkladı.