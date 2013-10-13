Ulema tekfircilere karşı susmamalı

MHA - Kum kentinde bu açıklamayı yapan Ayetullah Mekarim Şirazi, tekfirci akımların İslam dünyasında marjinal bir kesim olduğunu belirterek, bu azınlığın bir çok masum insanın katledilmesine ve bölgenin güvensizliğine sebep olmakla kalmadıklarını, aynı zamanda İslam dininin imajını zedelediklerini ve bu semavi dini şiddet yanlısıymış gibi dünyaya tanıttıklarını ifade etti.

Tekfirci akımların yalan ve asılsız iddialardan başka hiç bir dayanakları bulunmadığını vurgulayan Ayetullah Mekarim Şirazi, Şii ve Sünni alimlerin bütün dünyaya tekfirci akımların işlediği cinayetlere İslam dininde yer olmadığını ilan ettiğini vurguladı.

Ayetullah Mekarim Şirazi, tekfirci akımlara karşı suskunluğu bozmak için Ekim 2014'te İslam dünyasının önde gelen alimlerin katılımı ile tekfirci akımların İslam'a, Müslümanlara ve beşeriyete yönelik tehlikeleri ve bu tehlikelerle mücadele yollarının ele alınacağı bir kongre düzenleneceğini belirtti.