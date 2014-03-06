İran Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni füzeler eklendi

MHA - İran hava uzay birliği ve Hatemul enbiya (saa) hava savunma karargahı, Kadir, Kıyam, Fatih, Fars Körfezi füzeleri ve Mersad hava savunma sistemi ile donatıldı.

Törenin kulisinde gazetecilere açıklama yapan General Dehgan, savunma bakanlığının cesur ve yılmaz evlatlarının İran'ın caydırıcı gücünü geliştirme ve silahlı kuvvetlerin iktidar ve gücünü arttırma çalışmalarının emsalsiz olduğunu belirtti.

General Dehgan, İranlı genç bilim adamlarının söz konusu hava savunma sistemleri ve füzelerin seri imalatı ile bir kez daha düşmanların yaptırımları ve özellikle savunma alanına uygulanan sert yaptırımların, onların azim ve iradesini asla etkilemediğini ortaya koyduklarını vurguladı.

General Dehgan seri imalatı gerçekleşen bu sistemlerin ve füzelerin İslamî İran'ın akılcılığını, zaferlerini, salabetini ve iktidarını gözler önüne serdiğini ifade etti.