İran ve Türkiye yetkilileri sınırda bir araya geldi

MHA - Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Ünal ve beraberindekilerin, Esendere Sınır Kapısı'na geçerek burada İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.

Kaymakam Ünal'ın, iki dost ülkenin ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla Esendere Sınır Kapısı'ndan geçerek, İran tarafındaki Sero Sınır Kapısı'nda yetkililerle bir araya geldiği kaydedildi.

Ardından Ünal ve beraberindekilerin İran'ın Urumiye kentine kısa bir gezi düzenlediği belirtildi.

Ziyarette İran heyetine çeşitli hediyeler sunan Ünal'ın, dost ülkenin misafirperverliğinden ötürü heyete teşekkür ettiği bildirildi.