  1. Toplum
6 Mart 2014 - 19:33

İran ve Türkiye yetkilileri sınırda bir araya geldi

İran ve Türkiye yetkilileri sınırda bir araya geldi

Tahran, 06 Mart 2014 - Şemdinli Kaymakamı Adem Ünal, Esendere Sınır Kapısında İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle bir araya geldi.

MHA - Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Ünal ve beraberindekilerin, Esendere Sınır Kapısı'na geçerek burada İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.

Kaymakam Ünal'ın, iki dost ülkenin ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla Esendere Sınır Kapısı'ndan geçerek, İran tarafındaki Sero Sınır Kapısı'nda yetkililerle bir araya geldiği kaydedildi.

Ardından Ünal ve beraberindekilerin İran'ın Urumiye kentine kısa bir gezi düzenlediği belirtildi.
Ziyarette İran heyetine çeşitli hediyeler sunan Ünal'ın, dost ülkenin misafirperverliğinden ötürü heyete teşekkür ettiği bildirildi.

News Code 1833956

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 5 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler