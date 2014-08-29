İslam İnkılabı Rehberi’nden İran Hükümetine Yeni Tavsiyeler

Mehr haber ajansının İslam İnkılabı Rehberi bürosuna dayandırdığı habere göre, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei Çarşamba sabahı İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve kabine üyeleriyle yaptığı görüşmede toplumda psikolojik huzurun sağlanması, enflasyonun kontrolü, döviz fiyatlarında istikrar ve sağlık projelerinin hayata geçirilmesinden hükümetin değerli girişimleri olarak söz etti ve inkılapçı bir ruhla direniş ekonomisi politikalarının uygulanması, yerli üretime dayanılması, tarım ve sanayi sektörlerine özel ilgi, başta Amerika'nın müdaheleleri olmak üzere bölgesel ve uluslararası sorunlar karşısında açık ve net bir tavır takınılması, kabine içerisinde insicam, sistem içindeki kırmızı çizgilere riayet olunması ve insaflı eleştiriler karşısında olgun tepkiler verilmesi gibi tavsiyelerde bulundu.

İslam İnkılabı'nın ilk yıllarında cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yapan Muhammed Ali Recai ve Muhammed Cevad Bahüner'in şehadet yıldönümünü içeren hükümet haftası münasebetiyle gerçekleştirilen bu görüşmede bu iki şehidin hatırasını övgüyle anan Ayetullah Hamenei, Recai ve Bahüner'in inkılapçı bir ruhla ve Allah rızasını gözeterek hareket ettiklerini hatırlattı ve şu anda İslam Cumhuriyeti'nde hizmet veren yetkililerin de aynı şekilde hareket etmelerini öğütledi.

İnkılap Rehberi, görüşmede İran Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından hükümetin son bir yıldaki faaliyetleri hakkında sunduğu rapora değinerek şöyle konuştu: ‘Hükümetin faaliyet raporu, halkın bilgilendirilmesi amacıyla kamuoyuna aktarılmalı ve bu bağlamda dakik istatistikler sunularak, abartılı beyanlardan kaçınılmalıdır. Böylece halkın geleceğe olan ümidi arttırılabilir. Halkın ümitleri yalnızca bu tür raporlarla artmaz ve verilen vaatler pratik sonuçlarla halka gösterilmelidir. Öncelikle, çalışma ve faaliyet ile halka hizmet girişimlerine süreklilik kazandırılmalı ve teferruatta ve marjinal konularda kaybolmamaya özen gösterilmelidir. Hükümet içindeki insicam korunmalı ve kabineden tek bir ses yükselmelidir. Siyasal kavgalar ve sloganlarla toplumun kutuplaştırılmasından uzak durulmalıdır.'

Ayetullah Hamenei önceki hükümetler hakkındaki mübalağalı ve insaf ölçülerinin dışında serdedilen bazı açıklamaları hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘Eğer bu açıklamalarda insafsızlık varsa, gelecekte de bizim hakkımızda insafsız açıklamalarda bulunulacak demektir. Eğer önceki dönemlerde sürdürülen siyasetler ve girişimleri beğenmiyorsak, en iyi yol onların pratikte ıslahıdır ve bu yöntem, görüş açıklamasından daha da iyidir.'

İslam İnkılabı Rehberi daha sonra hükümetin bölgesel ve uluslararası sorunlar karşısındaki net ve kesin tavırlarını ‘iyi girişimler' olarak değerlendirdi ve hükümetin Filistin, siyonist rejim, Gazze, Suriye, Irak, tekfirciler ve Amerika'nın müdaheleleri karşısındaki tutumunun İslam Cumhuriyeti nizamının yararına olduğunu ve diplomasi ve müzakere teamülüne de aykırı düşmediğini vurgulayarak, bu konulardaki şeffafiyetin, İslam nizamının genel çerçevesini ve milletler arasındaki stratejik arka planını koruyacağının altını çizdi.