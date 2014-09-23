“Bizim bugünkü sorularımız ve Mevlana’nın yanıtları” adlı oturum gerçekleştirilecek

MHA’nın haberine göre, Mevlana’yı anma günü olan 30 Eylül’de, Dr. Mohammed Ali Movahed, Dr. Şahram Pazuki ve Dr. Moctaba Beşer Dust’un da katılımı ile gerçekleştirilecek bu bilimsel oturumda, neden Mevlana’ya dünya çapında bu kadar ilgi olduğu, Mevlana bir filozof muydu? Ve benzer sorular masaya yatırılacaktır.