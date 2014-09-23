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23 Eylül 2014 - 15:23

“Bizim bugünkü sorularımız ve Mevlana’nın yanıtları” adlı oturum gerçekleştirilecek

“Bizim bugünkü sorularımız ve Mevlana’nın yanıtları” adlı oturum gerçekleştirilecek

Tahran, 23 Eylül 2014- Kitap Kenti Kültür Merkezi tarafından 30 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek olan oturuma, Mevlana üzerine araştırmalar yapan uzmanlar da katılacaklardır.

MHA’nın haberine göre, Mevlana’yı anma günü olan 30 Eylül’de, Dr. Mohammed Ali Movahed, Dr. Şahram Pazuki ve Dr. Moctaba Beşer Dust’un da katılımı ile gerçekleştirilecek bu bilimsel oturumda, neden Mevlana’ya dünya çapında bu kadar ilgi olduğu, Mevlana bir filozof muydu? Ve benzer sorular masaya yatırılacaktır.

News Code 1841133

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