Terör ile Mücadele, Dünya Toplumunun İlk Önceliğidir

MAH'nın haberine göre BM'nin Suriye işlerinden sorumlu temsilcisi ile görüşen Zarif, Suriye ve bölgedeki en son olayları ele aldı. Demistora'nin iş başına gelmesi tebrik eden Zarif, Brileşmiş Milletlerin, Suriye konusunda tarafsız davranması gerektiğini vurguladı.

Zarif sözlerinin devamında ise IŞİD terör örgütünün Suriye topraklarına girmesi hakkında,"İran'ın ilk zamandan itibaren vuguladığı terör ile mücadele konusu, şimdilerde dünya toplumunun ilk önceliği halini almıştır. Suriye'de kapsamlı bir anlaşma sağlanması için, tüm taraflar ile görüşülmelidir" dedi.

Suriye'ye yaptığı ilk yolculukta hem Beşar Esad ve devlet sorumluluları ve hem karşıt görüşteki sorumlular ile görüştüğünü anlatan Zarif, "Bu yolculuklar, ülkelerin İran'ın politik bir anlaşma için neler düşündüğünü öğrenmeleri için yapılıyor" dedi.

Zarif, dün ayrıca Ermenistan ve Bolivya Dışişleri bakanları ile görüştü ve bölge değişiklikleri, nükleer müzakereler süreci ve ikili ilişkiler konuları hakkında konuştu.